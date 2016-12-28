Елена Яковлева: «Угрозы сохранности памятников и ценных объектов города Пскова не существует»

Более ста памятников в Псковской области улучшили своё «состояние». Об этом на заседании общественного Совета по культурному наследию сообщила сегодня председатель профильного Комитета Елена Яковлева. В основном это работы, связанные с реставрацией и консервацией исторических объектов.
Где-то они продолжатся и в будущем году. Одними из главных событий уходящего года стали реставрация Великолукской крепости – завершён первый этап. Кроме того, проведена консервация Дома Батова, подготовлены проекты приспособления Солодежни и Дома Печенко. Все три объекта выставлены на сайте Министерства культуры РФ, как памятники, предлагаемые в аренду за символический «один рубль». В настоящий момент завершается конкурс на реконструкцию Дома Губернатора, после чего на объекте начнутся реставрационные работы. В очереди на реализацию проект Всемирного банка по созданию «Музейного квартала». Также была проведена огромная работа по формированию новых охранных зон для застройки в Пскове.
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
Мы предлагаем систему проектов зон охраны и систему документов исторического поселения. На наш взгляд угрозы сохранности памятников и ценных объектов города Пскова не существует.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Мы все ждём продолжение реализации кластера «Псковский» и освоения Шпагатной нашей фабрики. Найти решение, не будет в конфликте с вопросами охраны этого объекта культурного наследия. И завязать две набережные, большую и малую, чтобы это был единый туристический маршрут.
Кирилл Радион
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