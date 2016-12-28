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Псковская дивизия приглашает на военную службу по контракту

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.12.2016 11:46

Псковская дивизия приглашает на военную службу по контрактуПсковская дивизия приглашает на военную службу по контракту. Ждут кандидатов не старше тридцати семи лет. Гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет. Кроме того, предоставляют возможность получения жилья и высшего образования. В старейшем прославленном двести тридцать четвёртом полку на службу на контрактной основе примут ремонтников, наводчиков-операторов, стрелков и механиков-водителей.

Контактные телефоны, по которым можно узнать более подробную информацию 66-23-40 и 56-82-01

Надежда Прыгина


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