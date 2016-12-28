Псковская дивизия приглашает на военную службу по контракту. Ждут кандидатов не старше тридцати семи лет. Гарантируют стабильную зарплату, полный соцпакет. Кроме того, предоставляют возможность получения жилья и высшего образования. В старейшем прославленном двести тридцать четвёртом полку на службу на контрактной основе примут ремонтников, наводчиков-операторов, стрелков и механиков-водителей.
Контактные телефоны, по которым можно узнать более подробную информацию 66-23-40 и 56-82-01
Надежда Прыгина
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Декабрь 2016
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