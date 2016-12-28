Утвержден бюджет Пскова на ближайшие три года

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.12.2016 15:35

Бюджет Пскова на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов приняли сегодня депутаты городской Думы. За него проголосовало большинство парламентариев. Проект бюджета прошёл публичные слушания. В нём учли часть замечаний жителей города. Его также поддержали на профильном Комитете.

К дальнейшему рассмотрению поправок и предложений рабочая группа вернётся в будущем году. Отмечу, в бюджете на будущий год уже запланирована сумма на ремонт нескольких десятков дворов и дворовых территорий. Также сегодня глава города Иван Цецерский выступил с предложением упростить процедуру подтверждения права на льготу по земельному налогу для определённых категорий граждан. Депутаты поддержали эту инициативу.

ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ПСКОВА:

Ветеран обратился с предложением, что каждый год ему приходится подтверждать свою состоятельность на льготу, но когда человек преклонного возраста, и каждый раз он должен доказывать об одном и том же. Мы предлагаем, чтобы ряд категорий попали под единовременные и постоянные критерии предоставления этой льготы на все года.

Екатерина Давыдова