В Пскове сегодня Новогодняя городская ярмарка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.12.2016 15:08

В Пскове сегодня открылась традиционная городская ярмарка. Она будет работать каждый день до Нового года, включая тридцать первое декабря. Ярмарка разделена на две зоны: продовольственную и ремесленную, где умельцы представляют свои игрушки и ёлочные украшения ручной работы, а также различные сувениры с символикой наступающего года - огненного петуха.

Также действуют интерактивные площадки, где можно покормить барашков или пострелять из лука под руководством профессиональных лучников. А развлекают гостей творческие коллективы города.

Дина Перевозчикова