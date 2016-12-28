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В Пскове сегодня Новогодняя городская ярмарка

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.12.2016 15:08

В Пскове сегодня Новогодняя городская ярмаркаВ Пскове сегодня открылась традиционная городская ярмарка. Она будет работать каждый день до Нового года, включая тридцать первое декабря. Ярмарка разделена на две зоны: продовольственную и ремесленную, где умельцы представляют свои игрушки и ёлочные украшения ручной работы, а также различные сувениры с символикой наступающего года - огненного петуха.

Также действуют интерактивные площадки, где можно покормить барашков или пострелять из лука под руководством профессиональных лучников. А развлекают гостей творческие коллективы города.

Дина Перевозчикова


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