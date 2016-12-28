В Пскове сегодня Новогодняя городская ярмарка

В Пскове сегодня открылась традиционная городская ярмарка. Она будет работать каждый день до Нового года, включая тридцать первое декабря. Ярмарка разделена на две зоны: продовольственную и ремесленную, где умельцы представляют свои игрушки и ёлочные украшения ручной работы, а также различные сувениры с символикой наступающего года - огненного петуха.
Также действуют интерактивные площадки, где можно покормить барашков или пострелять из лука под руководством профессиональных лучников. А развлекают гостей творческие коллективы города.
Дина Перевозчикова
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Декабрь 2016
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