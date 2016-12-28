Несмотря на отмену Чемпионата мира, базу «Юность» продолжат переоборудовать

Базу "Юность" в Острове продолжат переоборудовать, несмотря на то, что Чемпионат мира у нас не состоится. Об этом «Вестям» рассказал глава областного спорткомитета Иван Штылин. Специально для нашей съёмочной группы он провёл экскурсию по базе и рассказал, какие спортсмены первыми оценят обновлённую "Юность".
Современное освещение трассы - один из первых вопросов, который решили на базе "Юность" при подготовке к чемпионату мира по биатлону. Изменилась и сама трасса, стала шире, появился штрафной круг и специальные тоннели.
Первый тоннель под трассой на базе "Юность" появился ещё три года назад, когда здесь проходил этап кубка IBU. Сейчас таких тоннелей - два. По первому пресса и спортсмены могут не мешая соревнованиям пройти до старта и новой оружейной комнаты. Второй соединяет зону финиша с раздевалками. Подземное сооружение крепкое, можно вертолёт посадить, уверяет подрядчик.
ВАСИЛИЙ КОНОНОВИЧ, БРИГАДИР:
Наша фирма строила стадион «Локомотив». Сложности в принципе нам не страшны, так всё нормально, выполнялись бетонные работы, армирование, плиты перекрытия, как видите, всё уложено, всё готово.
Корпус на десять раздевалок ещё достраивают. На восемь - уже готов. Помещения задумали многофункциональными. Вне соревнований, для сборов, эти комнаты жилые. В период чемпионатов здесь стандартные раздевалки с отдельными санузлами.
На несостоявшийся чемпионат мира в Остров должны были съехаться около пятисот лучших биатлонистов-юниоров. Организаторы готовились принять также и полторы тысячи зрителей, заказали новые трибуны. Старые предназначались только для летнего биатлона.
Монтажа ожидают и современные электронные мишени, одни из лучших в мире. Вот только для кого теперь все эти планы воплощать в жизнь?
ИВАН ШТЫЛИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Несмотря на решение Союза биатлонистов России и международного Союза биатлонистов девятого февраля мы будем проводить здесь первенство России, которое станет отборочным этапом для нашей молодёжи на чемпионат мира.
Так что найдётся работа и для этих новых мобильных снеговых пушек. При температуре от минус восьми они смогут создать подходящее снежное покрытие на всей трассе. Чтобы лучшие российские спортсмены-юниоры готовились к мировому чемпионату в условиях соответствующих мировым стандартам.
Регина Кадырова, Денис Алексеев
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