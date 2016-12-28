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Активисты ОНФ проинспектировали строительство центра подготовки велосипедистов в зелёной зоне Великих Лук

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.12.2016 13:07

 

Активисты ОНФ проинспектировали строительство центра подготовки велосипедистов в зелёной зоне Великих ЛукПо данным Минспорта новый объект вошёл в число десяти лучших проектов страны. Уже через год здесь оборудуют спортивную площадку и велосипедную дорожку длиной в пять километров. Центр будет работать круглый год. Цель выезда на стройплощадку, как выразился председатель городского спорткомитета, развеять мифы вокруг объекта.

Пошли слухи, что его построят, обанкротят и передадут в частные руки.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
По факту завершения строительства данный объект планируется передать на баланс муниципального учреждения детской юношеской спортивной школы № 3 «Олимпия». Это то учреждение, где культивируются виды спорта, характерные для данной площадки. Это велосипедный спорт, лыжный спорт

Второй миф связан с тем, что вырубленный под строительство лес украли. Но активисты ОНФ убедились - он находится на балансе города и хранится на складе. Кроме того, жители обеспокоены и самой вырубкой. Ели на окраине города посадили сразу после войны. Зона считается «зелёными лёгкими» города. Однако активисты посчитали все срубленные деревья и пришли к выводу, что их не больше, чем предусматривает проект.

ВСЕВОЛОД КОЗЛОВСКИЙ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
Чтобы вот отсечь весь вот этот негатив, Общероссийский народный фронт вмешался в данную проблему, и мы обязательно будем контролировать ход дальнейших работ и будем отслеживать, чтобы проект исполнялся в том соответствии, в котором он представлен. И не больше, и не меньше.

 

Лариса Чурикова


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