В доме по улице Ижорского батальона 5 «А» в Пскове до сих пор не все жильцы оплатили счета за новый водонагреватель

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.12.2016 12:55

В многоквартирном доме по улице Ижорского батальона 5 "А" в Пскове возобновили горячее водоснабжение. Не так давно "Вести" рассказывали о том, что полгода жильцы многоэтажки были вынуждены пользоваться исключительно холодной водой. В бывшем общежитии сломался общедомовой подогреватель.

На собрании собственников жилья было решено сообща собрать деньги на новый - триста тысяч рублей, но многие из жильцов так и не оплатили выставленные счета. В конце декабря управляющей компании удалось найти предпринимателя, который установил новый водонагреватель в долг. Новое оборудование, отмечают специалисты, надёжнее и проще в обслуживании. Горячая вода появилась на всех этажах. Тем временем, до сих пор не все жильцы оплатили счета. Сейчас общая задолженность составляет около ста восьмидесяти тысяч рублей. Долю средств за муниципальные комнаты в бывшем общежитии оплачивает администрация Пскова.

ЕЛЕНА МАРШАЛОВА, И.О.ДИРЕКТОРА МБУ Г.ПСКОВА "ЖИЛЬЩЕ":

Конечно, муниципалитет помогал. Точно также вместе с нами искал подрядчика, который мог бы выполнить эти работы. И муниципалитет готов оплатить свою долю за муниципальное жильё сразу, как только будут выставлены счета.

НАТАЛЬЯ ШИБАЕВА, ЖИЛЕЦ ДОМА ПО УЛ.ИЖОРСКОГО БАТАЛЬОНА 5 "А":

Мучились, в тазиках воду грели постоянно, чтобы мыть посуду. А теперь пошла тёплая, горячая вода. Не надо такого мучения больше.

Ирина Коваленко