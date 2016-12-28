Восемнадцать иностранцев задержали псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения границы. Восемнадцать иностранцев пытались попасть из России в Эстонию. Злоумышленники двигались по лесу небольшими группами в сопровождении проводников.
Документов на право нахождения в погранзоне не имели. В Печорский район приехали из Москвы. Все нарушители привлечены к административной ответственности, в дальнейшем их выдворят за пределы России.
Надежда Прыгина
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Декабрь 2016
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