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Восемнадцать иностранцев задержали псковские пограничники

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.12.2016 12:42

Восемнадцать иностранцев задержали псковские пограничникиПсковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения границы. Восемнадцать иностранцев пытались попасть из России в Эстонию. Злоумышленники двигались по лесу небольшими группами в сопровождении проводников.

Документов на право нахождения в погранзоне не имели. В Печорский район приехали из Москвы. Все нарушители привлечены к административной ответственности, в дальнейшем их выдворят за пределы России.

Надежда Прыгина


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