Восемнадцать иностранцев задержали псковские пограничники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.12.2016 12:42

Псковские пограничники пресекли три попытки незаконного пересечения границы. Восемнадцать иностранцев пытались попасть из России в Эстонию. Злоумышленники двигались по лесу небольшими группами в сопровождении проводников.

Документов на право нахождения в погранзоне не имели. В Печорский район приехали из Москвы. Все нарушители привлечены к административной ответственности, в дальнейшем их выдворят за пределы России.

Надежда Прыгина