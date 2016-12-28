Подробности Категория: Вести-Псков Создано 28.12.2016 12:37

Спортивные итоги года подвели в Великих Луках. Наградили пятнадцать лучших спортсменов, восемнадцать тренеров и три команды. На сцену поднялись победители соревнований разного уровня - от городских до международных.

Учиться в Великолукской академии физкультуры и спорта Евгений Красильников мечтал с детства. Школьник из Череповца пристально следил за выступлениями студенческой баскетбольной команды, которая на протяжении многих лет выигрывает соревнования Северо-Западного дивизиона.

ЕВГЕНИЙ КРАСИЛЬНИКОВ, СТУДЕНТ ВЛГАФК:

С детства выбрал спорт этот. Дальше пошёл, стало интересно, вот поступил в академию, потому что являлась эталоном в данной области. Вот поступил, начал тренироваться, понравилось, ну и дальше затянуло, затянуло. Вот и все эти нагрузки нравятся получаю удовольствие от игры.

А нагрузки серьёзные. Ведь недаром сборная академии в этом году вошла в число 16-ти сильнейших студенческих команд страны. Тренировки каждый день утром и вечером для всех, но на соревнования едут сильнейшие.

АНДРЕЙ БЕЛЯЕВ, ТРЕНЕР БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ:

У нас по-разному бывает. То есть, мы иногда бывает разыгрываем места на выезды, то есть либо играем один на один, либо какие-то соревновательные моменты, бросковые, там кто больше забьёт, точнее будет. Борьба всегда присутствует.

Баскетболисты в числе победителей номинации «Лучшая команда». Городской смотр-конкурс по итогам года выявил также лучших тренеров и лучших спортсменов. Награждаются футболисты, гимнасты, велосипедисты, лучшие представители пулевой стрельбы, спортивной аэробики, плавания, бокса. Традиционно много медалей у лучников.

ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВ, СТАРШИЙ ТРЕНЕР ДЮЦСП ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это и Чемпионат мира среди молодёжи, это и Чемпионат Европы, это и Первенство Европы, это и Кубок мира, Кубок Европы, Чемпионат России, Первенство России и везде есть медали.

Золото на Первенстве Европы и серебро на Первенстве мира завоевала Софья Фадеева. Поэтому и заслуженная награда в номинации «Лучший спортсмен».

СОФЬЯ ФАДЕЕВА, ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА:

Я занимаюсь стрельбой из лука с 2011 года. Для меня этот вид спорта стал очень родным, можно сказать. Я отдаю всё своё свободное время. Это моё хобби, это моя жизнь и моя работа.

И для работы профессионалов и просто, чтобы больше людей вели здоровый образ жизни, в городе открываются новые залы и стадионы.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

В этом году нам удалось начать строительство центра подготовки велосипедистов. Объект фактически уже вступил в активную фазу строительства. Первая очередь работ выполнена. Вторая очередь работ планируется на 2017-й год.

Кроме того, город с нетерпением ждёт ледовой арены и нового бассейна. Строительство, так называемой «двойки» в наступающем году запланировано.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин