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Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со Снегурочкой

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Категория: Вести-Псков
Создано 28.12.2016 12:30

Новогодний праздник для детей сотрудников ГТРК «Псков» устроили Дед Мороз со СнегурочкойПора новогодних утренников в самом разгаре. Дед Мороз со Снегурочкой ненадолго заглянули и к нам в гости. Чтобы поздравить с Новым годом всех детей нашей телерадиокомпании. Впрочем песни и хороводы не оставили равнодушными и взрослых. Маленькие принцессы, зайчики и настоящие богатыри.

Ненадолго, но рабочий процесс, в нашей телерадиокомпании был нарушен. Устоять перед новогодним праздником не смогли даже взрослые. Чтобы зажечь лесную красавицу ребятам пришлось немало постараться. На елочку дули и поливали водой. Но елочка оказалась с характером. Ребята пели ей песни, водили хороводы и читали стихи.
На помощь пришлось позвать самого Деда Мороза. Но и он не захотел зажигать елочку просто так. Ребята отгадывали загадки, участвовали в музыкальной викторине и играли в любимые игры Деда Мороза. Чтобы не превратиться в сосульку - рассказывали стихи. Старались все, и те для кого этот Новый год первый. Им с заданиями помогали родители, и те, кто уже точно знает, что надо делать, чтобы чудо произошло. Взяться за посох Деда Мороза и загадать самое заветное желание.
И какой же праздник без главного - целого мешка подарков, традиционного фото под елочкой и самых искренних пожеланий.

Екатерина Давыдова, Владимир Шагапов


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