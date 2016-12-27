Сегодня в Пскове в честь профессионального праздника лучшим спасателям вручили награды

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 22:24

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели России. Корпус спасателей был создан в нашей стране двадцать шесть лет назад. В честь праздничной даты в Пскове состоялось торжественное построение, на котором вручили награды лучшим представителям профессии.

Эти боеприпасы времён Великой Отечественной войны Андрей Иваницкий вывез из Псковского района. За годы работы таких опасных экспонатов накопилось на целый мини-музей. Все эти мины, гранаты и даже авиационные бомбы обезвредили псковские спасатели. Всего в области таких специалистов сапёров девять человек. Андрей один из них. В спасательной службе работает десять лет. Когда в своё время пригласили в группу по разминированию, согласился не раздумывая.

АНДРЕЙ ИВАНИЦКИЙ, СОТРУДНИК ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГОРОДА ПСКОВА:

Заканчивал военное училище. Имел опыт небольшой службы в Афганистане. Там приходилось сталкиваться с боеприпасами, снарядами, минами. Четыре месяца был в Чечне. Тоже приходилось, и стрелять, и работать с боеприпасами. Так что страха абсолютно никакого не было.

Андрей специализируется именно на старых военных снарядах. За годы службы бывало всякое. Иногда боеприпасы с места обнаружения приходилось выносить в буквальном смысле на руках. Каждые два года специалисты по разминированию проходят специальное обучение. Ведь работа крайне опасная и не терпит ни одной ошибки.

Сегодня Андрей Иваницкий был в числе тех, кого отметили специальными наградами. На торжественном построении, посвященном Дню спасателя, лучшие представители профессии - пожарные, водолазы, сапёры, получили знаки отличия и благодарственные письма.

ВАЛЕРИЙ ФИЛИМОНОВ, НАЧАЛЬНИК ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Человек выбирает профессиональную деятельность в соответствии со своими убеждениями и ценностями. Наша профессия сопряжена с постоянным риском во имя спасения, самоотверженностью, отвагой, истинным мужеством. Это не просто работа, это призвание.

Сегодня заслуженные награды получили более десяти человек. Для Вячеслава Пана, начальника Псковского Центра управления в кризисных ситуациях, это торжественное построение стало особенным вдвойне - сегодня его последний день в рядах МЧС. За плечами больше тридцати лет службы.

ВЯЧЕСЛАВ ПАН, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Очень горжусь и очень рад, что меня судьба связала с таким замечательным министерством и с такой хорошей, очень серьёзной мужской службой. Я считаю, что в первую очередь моя награда - это оценка деятельности моего коллектива. Люди делают серьёзную работу на благо безопасности граждан Псковской области. И я считаю, что свою работу они делают достойно.

В этом году МЧС России исполнилось двадцать шесть лет. И, пожалуй, самый главный итог многолетней работы - тысячи спасённых жизней.

Виктория Писукова, Виктория Парфёнова, Владимир Шагапов