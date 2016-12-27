Как сделать, чтобы псковские учреждения перестали быть неприступной крепостью для людей с ограниченными возможностями? Сегодня итоги мониторинга доступности соцсреды подвел Общероссийский народный фронт.
На круглый стол пригласили представителей прокуратуры, городской и областной администрации и регионального общества инвалидов. В нашем регионе программа улучшения доступности учреждений и городского пространства реализуется уже не первый год. Однако далеко не все объекты оборудованы всем необходимым для беспрепятственного посещения людей с ограниченными возможностями. И проблемы есть не только в районах, но и в областном центре. До сих пор остаются не оборудованными бани, музеи, кинотеатры, БКЗ филармонии и многие другие учреждения. И главная задача активистов народного фронта – не только выявить такие места, но и выработать стратегию, как устранить недочеты.
ГРИГОРИЙ ТУРЧИН: РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛКОМА ОНФ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Есть проблема, выявленная. Наша задача – наладить диалог с органами власти, которые владеют этой ситуацией. И, наверное, немножко их подтолкнуть к более скорому исполнению и качественному, тех задач, которые перед ними поставлены.
Кирилл Михайлов
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