Неприятный сюрприз получили посетители и работники «Электрона»

Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора. Сегодня он встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.
Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.
ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":
Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.
А работников бассейна "Электрон" сегодня собрали в здании на Новгородской 5. Как они успели объяснить нашей съёмочной группе: их попросили прийти для оформления расчета, правда, зарплату выдавали далеко не в полном объёме. После этого разговора неизвестный мужчина попросил нашу съёмочную группу покинуть здание и запер входную дверь. Люди, которые отважились пообщаться с журналистами после этого, рассказали: в начале собрания к работникам обратился парламентарий и бизнесмен Олег Брячак, который не единожды заявлял, что не имеет никакого отношения к бассейну "Электрон".
ГАЛИНА:
Конкретно сказали, что если будете устраиваться к новому работодателю, в будущем, если мы придём к власти, не рассчитывайте, что мы вас возьмём на работу.
- А кто это сказал?
- Брячак, Олег Михайлович.
- То есть он надеется...
- Да, он надеется, что он будет руководить нашей фирмой.
Регина Кадырова
|
Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1