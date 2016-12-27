logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Неприятный сюрприз получили посетители и работники «Электрона»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 22:05

Неприятный сюрприз получили посетители и работники «Электрона»Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора. Сегодня он встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.

Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.

ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":
Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.

А работников бассейна "Электрон" сегодня собрали в здании на Новгородской 5. Как они успели объяснить нашей съёмочной группе: их попросили прийти для оформления расчета, правда, зарплату выдавали далеко не в полном объёме. После этого разговора неизвестный мужчина попросил нашу съёмочную группу покинуть здание и запер входную дверь. Люди, которые отважились пообщаться с журналистами после этого, рассказали: в начале собрания к работникам обратился парламентарий и бизнесмен Олег Брячак, который не единожды заявлял, что не имеет никакого отношения к бассейну "Электрон".

ГАЛИНА:
Конкретно сказали, что если будете устраиваться к новому работодателю, в будущем, если мы придём к власти, не рассчитывайте, что мы вас возьмём на работу.
- А кто это сказал?
- Брячак, Олег Михайлович.
- То есть он надеется...
- Да, он надеется, что он будет руководить нашей фирмой.

Регина Кадырова


SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Интрига
АвтоАнгелы
Витрум
Чудо Вафли
Kinza
Авто-трэвл
Авто-трэвл
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1