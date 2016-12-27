Неприятный сюрприз получили посетители и работники «Электрона»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 22:05

Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора. Сегодня он встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.

Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.

ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":

Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.

А работников бассейна "Электрон" сегодня собрали в здании на Новгородской 5. Как они успели объяснить нашей съёмочной группе: их попросили прийти для оформления расчета, правда, зарплату выдавали далеко не в полном объёме. После этого разговора неизвестный мужчина попросил нашу съёмочную группу покинуть здание и запер входную дверь. Люди, которые отважились пообщаться с журналистами после этого, рассказали: в начале собрания к работникам обратился парламентарий и бизнесмен Олег Брячак, который не единожды заявлял, что не имеет никакого отношения к бассейну "Электрон".

ГАЛИНА:

Конкретно сказали, что если будете устраиваться к новому работодателю, в будущем, если мы придём к власти, не рассчитывайте, что мы вас возьмём на работу.

- А кто это сказал?

- Брячак, Олег Михайлович.

- То есть он надеется...

- Да, он надеется, что он будет руководить нашей фирмой.

Регина Кадырова