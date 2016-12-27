Все машины, припаркованные в пределах ста метров от мест проведения новогодних мероприятий в Пскове, будут эвакуированы

Кроме того, владельцам эвакуированных машин придется заплатить серьезный штраф. Об этом в прямом эфире Радио «Маяк-Псков» сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Однако автомобилистам, соблюдающим правила дорожного движения, бояться нечего. По всей территории будут установлены предупредительные знаки, сообщающие о том, что парковка запрещена. Помимо этого, до вызова эвакуатора будут предприняты все возможные попытки связаться с водителем. В том числе, через данные базы ГИБДД. Поэтому лучше предоставлять ГИБДД номер своего мобильного телефона, - порекомендовал Алексей Захаров.
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