«Наведем мосты»: в будущем году будет заменено асфальтовое покрытие на Ольгинском, Троицком и Кузнецком мостах

Такими планами поделился со слушателями Радио «Маяк-Псков» начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Также рассматриваются варианты альтернативы обработке дорожных покрытий реагентами. Наряду с этим, будет разворачиваться еще более обширная работа по благоустройству дворовых территорий. Будет сделано больше, возможно даже на порядок больше, чем в этом году, - отметил Алексей Захаров.
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