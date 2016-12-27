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«Наведем мосты»: в будущем году будет заменено асфальтовое покрытие на Ольгинском, Троицком и Кузнецком мостах

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 20:32

«Наведем мосты»: в будущем году будет заменено асфальтовое покрытие на Ольгинском, Троицком и Кузнецком мостахТакими планами поделился со слушателями Радио «Маяк-Псков» начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Также рассматриваются варианты альтернативы обработке дорожных покрытий реагентами. Наряду с этим, будет разворачиваться еще более обширная работа по благоустройству дворовых территорий. Будет сделано больше, возможно даже на порядок больше, чем в этом году, - отметил Алексей Захаров.

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