Псковский музей заповедник отмечает 140-летний юбилей

Псковскому музею заповеднику - 140 лет. Сегодня сотрудники принимали поздравления в торжественной обстановке. К юбилею в этом году приурочили целый цикл выставок. Также он ознаменовался обновлением картинной галереи, открытием экспозиции икон в Поганковых палатах и палатах Постникова, началом комплексной реставрации Псковского Кремля.
Хранителей исторического и культурного достояния поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Затем сотрудников музея ждал театральный и музыкальный подарок.
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