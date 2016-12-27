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Псковский музей заповедник отмечает 140-летний юбилей

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 17:20

Псковский музей заповедник отмечает 140-летний юбилейПсковскому музею заповеднику - 140 лет. Сегодня сотрудники принимали поздравления в торжественной обстановке. К юбилею в этом году приурочили целый цикл выставок. Также он ознаменовался обновлением картинной галереи, открытием экспозиции икон в Поганковых палатах и палатах Постникова, началом комплексной реставрации Псковского Кремля.

Хранителей исторического и культурного достояния поздравила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Затем сотрудников музея ждал театральный и музыкальный подарок.


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