Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора

Сегодня новый арендатор встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.
Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.
ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":
Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.
Надежда Прыгина
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