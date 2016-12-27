Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 17:25

Сегодня новый арендатор встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.

Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.

ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":

Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.

Надежда Прыгина