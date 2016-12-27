logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатора

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 17:25

Спортивный комплекс «Электрон» перешёл в руки нового арендатораСегодня новый арендатор встретился с журналистами и рассказал, в каком состоянии сейчас находится комплекс. Прежний арендатор, с которым кредитовавший банк разорвал отношения, вывез из здания систему контроля доступа. Таким образом практически лишив купивших абонементы на длительный срок, возможности посещать бассейн.

Переговоры с предыдущим арендатором о возврате оборудования, успехом не увенчались.

ДМИТРИЙ ДМИТРЮК, НОВЫЙ АРЕНДАТОР "ЭЛЕКТРОНА":
Я оплатил, купил новую систему свою контроля доступа, соответственно, с этого момента, все абонементы, которые были куплены в фирме «Санрайзсистем», все предъявляют претензии этой фирме. У многих чеки на руках, люди жалуются, я был готов помочь до определённого предела.

Надежда Прыгина

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Чудо Вафли
Авто-трэвл
Kinza
АвтоАнгелы
Интрига
Витрум
Авто-трэвл
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1