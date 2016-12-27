Итоги осенней призывной кампании озвучил сегодня военный комиссар области Михаил Башлыков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 15:12

Почти восемьсот молодых людей из Псковской области были призваны в армию во время осеннего призыва. Более двадцати процентов призывников с высшим образованием. Об этом рассказал сегодня военный комиссар области Михаил Башлыков. Более ста человек остались служить на территории Псковской области.

В целом призыв, отметил комиссар, прошел хорошо. Все призывники обеспечены персональными электронными картами, формой, банковской и сим картами и сумками для личных вещей. Кроме того, на время следования до места службы получили сухпаёк или деньги. И впервые в этом году те, кто добирались на поезде получали трехразовое питание в вагоне ресторане.

МИХАИЛ БАШЛЫКОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы проводим работу для того, чтобы наши призывники в период прохождения службы быстрее становились в строй получали ту или иную специальность с помощью ДОСААФ. В период призывной компании в течении года мы готовим около 300 наших призывников и они получают соответствующую воинскую специальность.

Екатерина Давыдова