Первые удостоверения сотрудников Росгвардии вручили сегодня личному составу ОМОНА

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 15:06

Уудостоверения сотрудников Росгвардии вручили сегодня личному составу ОМОНА. Их получили тридцать человек. Напомню, в апреле в соответствии с указом президента, ОМОН включен в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Основные задачи отряда обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, пресечение преступлений террористической направленности и другие. Неоднократно ОМОН привлекался к выполнению различных задач на Северном Кавказе, за мужество и героизм личный состав награжден различными медалями и орденами.

РУСЛАН ВЕЛИЕВ, НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОТДЕЛА РОСГВАРДИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это конечно большая ответственность. Каждый сотрудник выходя на задание, знает, что он не только выполняет свой долг, защищает себя, но своих близких, свою родину и выполняет эти задачи с честью и достоинством. Это очень престижно на самом деле, а в соответствии с тем, что он вошел в состав Росгвардии, это еще больший отпечаток налагает, потому что это новая структура. А к новому всегда больше внимания и больше ответственность.

Екатерина Давыдова