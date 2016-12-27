Первые удостоверения сотрудников Росгвардии вручили сегодня личному составу ОМОНА

Уудостоверения сотрудников Росгвардии вручили сегодня личному составу ОМОНА. Их получили тридцать человек. Напомню, в апреле в соответствии с указом президента, ОМОН включен в состав Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации.
Основные задачи отряда обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, пресечение преступлений террористической направленности и другие. Неоднократно ОМОН привлекался к выполнению различных задач на Северном Кавказе, за мужество и героизм личный состав награжден различными медалями и орденами.
РУСЛАН ВЕЛИЕВ, НАЧАЛЬНИК ШТАБА ОТДЕЛА РОСГВАРДИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это конечно большая ответственность. Каждый сотрудник выходя на задание, знает, что он не только выполняет свой долг, защищает себя, но своих близких, свою родину и выполняет эти задачи с честью и достоинством. Это очень престижно на самом деле, а в соответствии с тем, что он вошел в состав Росгвардии, это еще больший отпечаток налагает, потому что это новая структура. А к новому всегда больше внимания и больше ответственность.
Екатерина Давыдова
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