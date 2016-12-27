Предстоящий юбилей Свято-Успенского монастыря обсудили на вcтрече Андрей Турчак и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Предстоящий юбилей Свято-Успенского монастыря в Пушкинских Горах обсудили на вcтрече губернатор Андрей Турчак и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2019 году обители исполнится четыреста пятьдесят лет. Монастырь требует реставрации и нуждается в особом внимании. Администрация Псковской области провела все необходимые изыскательные работы и подготовила проект реставрации.
Патриарх Кирилл заверил, что будет лично ходатайствовать перед Министром культуры РФ о скорейшем решении этого вопроса. Также стороны обсудили и другие совместные проекты. Это развитие православной гимназии при Спасо-Преображенском Мирожском монастыре, работа кафедры теологии при ПсковГУ и возведение храма Кирилла и Мефодия в Печорах - первый камень в основание которого патриарх заложил во время своего визита в регион два года назад.
Татьяна Борисова
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