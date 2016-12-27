Сегодня профессиональный праздник спасателей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 12:00

Сегодня - День спасателя. Днем на торжественном построении лучшим представителям профессии вручат награды и благодарственные письма. Среди награждаемых - сотрудник поисково-спасательной службы Пскова - Андрей Иваницкий. Он трудится в группе по разминированию. Гранаты, авиационные бомбы, минометные и противотанковые мины времен Великой Отечественной - все это нередко находят в нашей области.

Андрей с коллегами - выезжает на место, собирает боеприпасы и транспортирует их на специальные полигоны: там военные уничтожают арсенал. Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более семидесяти лет, говорит спасатель, они очень опасны. Поэтому и выносить с места обнаружения их иногда приходится на руках!

АНДРЕЙ ИВАНИЦКИЙ, СОТРУДНИК ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА ГОРОДА ПСКОВА:

Местный житель, который обнаружил этот боеприпас - на квадроцикле довез меня до места обнаружения. И получилось так, что вывезти на квадроцикле не было никакой возможности. Потому что ни держаться, удержаться, ни корзины никакой. Мне пришлось этот боеприпас два километра нести на руках. Через болото.

Виктория Парфенова