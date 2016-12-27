В Великих Луках прошла первая встреча главы города с общественными советниками. Это представители многоквартирных домов и частного сектора, которых жильцы выбирали на сходах граждан. Теперь вопросы благоустройства чиновники будут решать вместе с горожанами. Они как никто другой знают болевые точки своих домов, дворов и улиц.
Анатолия Понятова избрали общественным советником единогласно. Человек активный и уважаемый. В этом доме по улице Ботвина он долгое время был председателем кооператива. Знает всё от крыши до подвала. Двор раньше облагораживали сами. Теперь есть шанс попасть в городскую программу.
АНАТОЛИЙ ПОНЯТОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:
Для того, чтобы не расходовать понапрасну деньги, а целенаправленно их расходовать, вот, мы будем, так сказать, после этого назначения, будем контролировать, чтобы было копеечка к копеечке.
Действительно, получив вот такое удостоверение, общественный советник наделяется полномочиями контролировать ремонтные работы и определять, что сделать в первую очередь. Ведь чиновникам не всегда видно, что хотят люди в каждом конкретном дворе. Общественный советник как раз и подскажет.
НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Мы с Вами сделаем очень много хорошего для нашего города, для нашего населения, учитывая Ваш опыт, знания, инициативу. Я убеждён, что наш город и дальше будет развиваться, и процветать. Он будет ещё более привлекательным для нашей молодёжи. Ещё более уютным, безопасным и комфортным для жизни всех великолучан.
Общественные Советники будут напрямую работать с руководством города. Уже на первой встрече масса вопросов и пожеланий.
АЛЕКСАНДР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ГЛАВЫ ГОРОДА:
Проводить конкурсы на лучший двор, тогда, как говорится, мы немножко были бы как-то заинтересованы в этом отношении, старались бы привести этот двор свой в порядок.
НИКОЛАЙ КОЗЛОВСКИЙ, ГЛАВА ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
Очень хорошая инициатива. И я считаю, что все, наверное, здесь будут только за. Мы сможем в ближайшее время организовать, именно, как Вы говорите, проведение такого конкурса. И даже может быть через депутатов Великолукской городской Думы проведём какие-то поощрения, то есть именно конкретно заложим в бюджет. Пусть это будут небольшие суммы, но какие-то денежные средства.
Встреча организационная, поэтому многих интересовал вопрос, как именно будут взаимодействовать представители народа и власти. Глава города пояснил, что сейчас готовится официальное Положение об Общественных советниках, причем каждый из них может предложить поправки.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
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