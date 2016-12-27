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Псковское лесничество приглашает к участию в новогодней акции

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 11:23

Псковское лесничество приглашает к участию в новогодней акцииНастоящий подарок для псковичей к Новому году. Псковский лесхоз проводит ежегодную предновогоднюю акцию - приобрести зелёную красавицу здесь можно по символической цене. А заодно поучаствовать в санкционированном прореживании делянок.

Топор дровосека, шум тяжелой техники или бензопилы. На делянках Псковского лесничества перед Новым годом оживление. За символическую плату горожане приобретают ели для украшения собственного дома и города. Специальная Новогодняя акция проводится всего один раз в год, с незапамятных времен. Точнее, с времен Советского Союза.

НИНА ВИТКОВСКАЯ:
Расценки на елки приятно радуют, потому что моя елка высотой около трех метров обошлась мне в 11 рублей 23 копейки. Я могу поставить дома живое дерево. При этом я не буду вредить природе, т.к. эти елки стоят на линиях электропередач.

Главное условие в Псковском лесничестве на Луговой 9 получить реквизиты и оплатить приобретение. В прошлом году в акции поучаствовало всего около шестидесяти человек. В этом к середине декабря, уже более 70. Спрос незначительно, но увеличился. Лесники оформляют документы на приобретение главного украшения новогодних и рождественских праздников.

АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА:
Это специально для обеспечения населения новогодними елками, можно на руки взять только одну елку. В принципе все просто. Приходите к нам, оплачиваете через сберкассу потом выписывается договор купли-продажи. И непосредственно лесничий указывает где эту елочку можно вырубить.

Акция Псковского лесничества некоммерческая, расценки государственные. И все деньги идут в государственную казну. В других лесничествах для массовой закупки проводятся аукционы. Вокруг Пскова же сохраняется зеленый пояс в радиусе двадцати пяти километров. И посадки новых елей осуществляются каждый год. Делянок много. Ель можно выбрать любой высоты. Самому ее спилить и увезти. Таким образом поучаствовать в санкционированном прореживании леса.

Марина Михайлова, Владимир Шагапов


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