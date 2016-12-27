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Псковские полицейские на время сменили форму и стали Дедами Морозами

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Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 11:01

Псковские полицейские на время сменили форму и стали Дедами МорозамиУже не первый год с подарками полицейские Деды Морозы приходят к многодетным родителям или в те семьи, которые оказались в непростой жизненной ситуации. По традиции детям дарят игрушки, книжки, сладкие подарки и приглашения на новогодние представления.

А ребята в свою очередь читают стихи и поют песни. Подарки подготовили члены Общественного совета при региональном Управлении МВД России. В ходе благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» поздравления получат десятки маленьких жителей Пскова и районных центров.

АННА ИВАНОВА, ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УВД Г. ПСКОВА, МАЙОР ПОЛИЦИИ:
Вместе с тем инспекторы напоминают детям о том, что нужно вести себя надлежащим образом в период новогодних каникул и родителям о надлежащем исполнении родительских обязанностей.

Татьяна Борисова

 

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