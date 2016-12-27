Выставка новогодней игрушки открылась в Порховском краеведческом музее

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 10:45

Экспонаты для выставки музейщики собрали с помощью жителей. Несколько лет назад порховичей призвали не выбрасывать старые советские игрушки, а приносить их в музей. Таким образом здесь появилась внушительная коллекция - более ста экземпляров.

Есть игрушки сороковых-пятидесятых годов, сделанные из стекла и ваты, которые крепились к елке на прищепках. Многие игрушки выпускались на определенную тему, например, с изображением космонавтов - их делали после полета Юрия Гагарина.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ПОРХОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:

Охотно на нашу выставку приходят детские сады, для многих эти игрушки в виде различных фигур, овощей, фруктов, космонавтов, гимнастки, эти игрушки представляют огромный интерес, они с интересом это смотрят.

Иван Павлов