Выставка новогодней игрушки открылась в Порховском краеведческом музее

Экспонаты для выставки музейщики собрали с помощью жителей. Несколько лет назад порховичей призвали не выбрасывать старые советские игрушки, а приносить их в музей. Таким образом здесь появилась внушительная коллекция - более ста экземпляров.
Есть игрушки сороковых-пятидесятых годов, сделанные из стекла и ваты, которые крепились к елке на прищепках. Многие игрушки выпускались на определенную тему, например, с изображением космонавтов - их делали после полета Юрия Гагарина.
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ПОРХОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
Охотно на нашу выставку приходят детские сады, для многих эти игрушки в виде различных фигур, овощей, фруктов, космонавтов, гимнастки, эти игрушки представляют огромный интерес, они с интересом это смотрят.
Иван Павлов
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