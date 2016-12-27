logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

Выставка новогодней игрушки открылась в Порховском краеведческом музее

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 27.12.2016 10:45

Выставка новогодней игрушки открылась в Порховском краеведческом музееЭкспонаты для выставки музейщики собрали с помощью жителей. Несколько лет назад порховичей призвали не выбрасывать старые советские игрушки, а приносить их в музей. Таким образом здесь появилась внушительная коллекция - более ста экземпляров.

Есть игрушки сороковых-пятидесятых годов, сделанные из стекла и ваты, которые крепились к елке на прищепках. Многие игрушки выпускались на определенную тему, например, с изображением космонавтов - их делали после полета Юрия Гагарина.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ПОРХОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
Охотно на нашу выставку приходят детские сады, для многих эти игрушки в виде различных фигур, овощей, фруктов, космонавтов, гимнастки, эти игрушки представляют огромный интерес, они с интересом это смотрят.

Иван Павлов

 

SocButtons v1.5

Новости

АвтоАнгелы
Авто-трэвл
Интрига
Витрум
Чудо Вафли
Kinza
Авто-трэвл
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1