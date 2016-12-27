Впервые в Пскове прошло первенство по армейскому рукопашному бою

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 27.12.2016 10:38

Больше сотни спортсменов приняли участие в открытом чемпионате области по армейскому рукопашному бою. В регионе он прошёл впервые. На базе триста тридцать четвёртого военно-транспортного авиационного полка собрались спортсмены из Пскова и Санкт-Петербурга. Для начинающих борцов в рамках первенства прошли соревнования по кобудо.

Болевые приёмы, удары руками, ногами, головой и борцовская техника. Сейчас на татами идёт армейский рукопашный бой - один из самых жёстких видов единоборств. Это военно-прикладной спорт, а значит и занимаются им преимущественно военнослужащие. А для того, чтобы привлечь к этому единоборству молодёжь допризывного возраста и было решено провести в области открытый чемпионат по армейскому рукопашному бою. Впервые в псковской спортивной истории.

ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВОСТОЧНЫХ БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все хорошие виды спорта, они замечательные, мы ничего не отрицаем, но армейский рукопашный бой он более адаптирован под армию, под нашу армию. В связи с этим мы решили организовать, чтобы наша молодёжь в армию пошла подготовленная.

Провести соревнования решено было на базе триста тридцать четвёртого военно-транспортного авиационного полка. Тем более, что здесь с техникой армейского рукопашного боя давно и хорошо знакомы.

СЕРГЕЙ БРОВИН, ПОМОЩНИК КОМАНДИРА 334-ГО ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

На чемпионате военно-транспортной авиации, наш полк сейчас занял первое место. Приезжало у нас семь городов России. Мы уже третий год подряд занимаем первое место. Марку держим, не сдаём позиции, можно сказать даже так.

Отличительная особенность армейского рукопашного боя - основательная экипировка - специальный жилет, перчатки, борцовки с защитой пятки и подъёма стопы и шлем с металлической решёткой. Травмы в этом виде спорта не редкость. Бой длится две минуты.

ЕГОР ДОБРОВОЛЬСКИЙ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):

Уже пять лет занимаюсь, почти шесть уже. Очень нравится всё. Главное физическая подготовка и технике научиться, тактику сделать, как биться правильно, изучать противников на других соревнованиях везде. Даже если выиграл несколько раз, надо всё равно, потому что он может подготовиться и может выиграть потом.

Всего участие в соревнованиях приняли более сотни спортсменов, в том числе и из Санкт-Петербурга. Среди юниоров Псков представляли воспитанники спортивного клуба "Мастер".

ВЯЧЕСЛАВ ТОЛСТЫХ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (ПСКОВ):

Это был мой первый бой по армейскому рукопашному бою. Впечатления хорошие. Это воспитывает в людях силу духа, воспитывает мужчин, настоящих защитников своей родины.

Первый опыт открытого первенства по армейскому рукопашному бою и участники, и организаторы признали успешным. В планах - продолжить начатое и сделать подобные встречи ежегодными.

Виктория Писукова, Василий Нордэн