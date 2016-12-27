В 2016 году в Пскове было отремонтировано 46 дворов, благоустроено 12 детских игровых комплексов, реконструирован и расширен мост 50-летия Октября. С другой стороны этот год запомнится огромными пробками, десятками упавших деревьев во время непогоды и клубами пыли от уборочных машин. Итоги работы городских коммунальных служб подводим во вторник с 16:05 в ШОУ ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ на Радио «Маяк-Псков». Гость студии - начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров. Телефон прямого эфира 66-27-47.
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