Уголовное дело возбуждено по факту отмены новогоднего представления в Ледовом дворце

В минувшие выходные в Ледовом дворце должны были состояться четыре выступления в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Однако администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.
От рук недобросовестных организаторов пострадали более двух тысяч человек, купивших билеты, Ледовый дворец, которому не заплатили за аренду и актёры, не получившие гонорар. Всего мошенники увезли около миллиона рублей. Заместитель губернатора Максим Жаворонков обратился к руководству УМВД с просьбой взять на контроль дело о срыве праздника в Ледовом дворце.
Сказка-легенда "Дед Мороз. Начало" - как значилось в афишах, так и осталось легендой. Было запланировано четыре выступления приезжих артистов, Ледовый дворец должен был принять тысячи псковичей, но все выходные трибуны пустовали. Чтобы хоть как-то утешить зрителей, желающих пустили бесплатно покататься на коньках.
ТАТЬЯНА ТАРАСОВА:
Мы сюда пришли на представление, а тут уже такая толпа людей возмущенных, поэтому уже поняли, что его не будет. Дети расстроились очень сильно, потому что они этого ждали.
Воспитанники школы-интерната из Порхова в Ледовом дворце вообще впервые.
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА, УЧИТЕЛЬ ПОРХОВСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА:
Многие ребята никогда здесь не были, поэтому для них эта поездка была настоящим подарком новогодним, но к сожалению так получилось, что мы не смогли попасть на представление.
Пострадали от действий мошенников не только зрители, для участия в представлении в Псков приехали циркачи со всей России: Санкт-Петербурга, Хабаровска, даже Донецка. Их встретили, разместили в гостиницах. О том, что шоу не состоится, артисты узнали только перед самым началом представления.
АРКАДИЙ ГАРЕГИНЯН, ДРЕССИРОВЩИК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ:
Получается, ты много тратишься, много сил, ты приезжаешь, и какие-то ребята красиво всех обманывают и красиво уезжают. Я не знаю, надо таких людей, даже не знаю, что делать. Это впервые, но надо учиться. И нам приходится сегодня уезжать без ничего. То есть мы приехали заработать, как все, но нас всех обманули. это ужасно.
Артисты не просто не заработали деньги, но и добирались до Пскова за свой счет, за гостиницу планировали расплатиться гонораром. А теперь даже билеты на обратную дорогу купить не на что.
ИГОРЬ СТЕЦЮК, ВОЗДУШНЫЙ ГИМНАСТ:
Первый раз так грабанули, большие убытки понесли перед Новым годом, очень большие.
Мошенники всех обвели вокруг пальца: пригласили артистов из известного в цирковых кругах продюсерского центра Артема Шахкунова, от его же имени по поддельной доверенности заключили договор с Ледовым дворцом и даже организовали отдельную кассу для продажи билетов. Видимо, для того, чтобы было проще скрыться.
АРТЕМ ШАХКУНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОДЮССЕРСКОГО ЦЕНТРА:
Они подделали все документы, печать подделали, печать подделали, доверенности нет у них. Я доверенность, когда увидел, я в шоке был, печать совсем другая, подпись совсем другая и форма доверенности другая.
АЛЕКСЕЙ БАРАНОВ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители уже вышли на след подозреваемого - один из них попал в объектив камеры видео наблюдения. Шоу "Дед Мороз. Начало" ждали и в других городах: Великом Новгороде и Петрозаводске. После случившегося в Пскове продажу билетов там прекратили.
Дина Перевозчикова, Денис Алексеев, Мурад Камалов
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