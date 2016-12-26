Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 21:21

Бюджет Псковской области на следующий год приняли сегодня депутаты областного Собрания. Он составит почти двадцать два миллиарда рублей - расходы двадцать три. Недостающие средства планируется привлечь из федерального бюджета, они пойдут на выполнение государственных программ.

Первый и главный вопрос повестки дня – бюджет Псковской области на две тысячи семнадцатый и двухлетний плановый период. Как и в прошлые годы, главные расходные статьи – социальная сфера. Сегодня из региональной казны идут выплаты сорока категориям льготников. На их поддержку будет выделено два миллиарда четыреста миллионов рублей.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это ветеранские, дополнительные выплаты по этому закону для детей войны. Это региональный материнский капитал, выплаты усыновителям, на третьего ребенка, выплаты опекунам. Когда-то мы с вами начинали с 28 миллионов на квартиры для детей-сирот, сейчас заложено более 100 и так далее. Как еще можно оценить эффективность социальной системы?

По словам губернатора, социальная сфера была есть и будет в приоритете, но нельзя забывать и о развитии. В следующем году значительно увеличится поддержка агропромышленного комплекса: средства пойдут на погашение процентной ставки уже взятых сельхозпроизводителями и промышленниками кредитов и финансирование работ по мелиорации.

АЛЕКСАНДР БРАТЧИКОВ, ДЕПУТАТ ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

Бюджет не самый лучший, не тот, который бы хотелось видеть, но мы исходим из тех цифр, которые на сегодняшний день есть. Мы понимаем, что, так или иначе – у нас сырьевая экономика, мы знаем, что поступает из федерального бюджета. Мы понимаем, какая ситуация есть на внешнем и внутреннем рынке.

Не обошлось и без критики в адрес администрации со стороны оппозиции. Коммунистов не устроило отсутствие в бюджете средств на повышение прожиточного минимума, справедливороссы посчитали слишком большим дефицит и госдолг, либерал-демократы присоединились к своим коллегам из Государственной Думы.

АНТОН МИНАКОВ, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

К сожалению, наш бюджет очень зависим от федерального. С каждым годом всё больше и больше. ЛДПР не поддержала бюджет на федеральном уровне, естественно мы не можем его поддержать на региональном.

ОЛЕГ БРЯЧАК, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

При нынешней власти, при нынешнем неэффективном расходовании средств, никогда партия «Справедливая Россия» этот антинародный бюджет не поддержит.

ВИКТОР ДУЛЯ, ДЕПУТАТ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

Концепция формирования бюджета не меняется. Мы обращаемся, за счёт каких денег мы будем развиваться? Нужно возрождать производство, сельское хозяйство, чтобы иметь статью дохода. Но у нас же этого нет!

Председатель областного Собрания, Александр Котов обратил внимание на то, что депутаты при рассмотрении бюджета обращали особое внимание на выполнение народных «наказов». Это ремонт дорог, Печорской больницы, реконструкция моста в садоводстве Кебь, проектирование и строительство поликлиники в Пскове.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ:

Были рассмотрены обращения, связанные с ремонтом наших социальных учреждений. В частности, в проекте постановления, которое мы принимали, есть рекомендация в адрес администрации области, чтобы обязательно рассмотрели вопрос ремонта наших ФАПов, которых в нашей области достаточно много.

Как подчеркнул в своём выступлении губернатор, цифры бюджета не окончательные. Многие соглашения на привлечение федеральных средств будут подписаны в январе будущего года. Размер субсидии составит около пяти миллиардов рублей.

Кирилл Радион, Иван Лопаев