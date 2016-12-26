С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем началась сегодня сессия Псковского областного Собрания

С минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе в небе над Чёрным морем началась сегодняшняя сессия областного парламента. В повестке дня значилось свыше тридцати вопросов. Первый и главный – проект бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.
Вариант, который был предложен сегодня, прошёл публичные слушания и обсуждения в комитетах. Было внесено восемнадцать поправок. Все они были подготовлены на основании замечаний и предложений, поступивших в согласительную комиссию от Счётной палаты области, муниципальных образований и руководителей исполнительных органов власти. По мнению губернатора, принятый сегодня бюджет сложный, но выполнимый. К уже заложенному, в доходную часть ожидается поступление около пяти миллиардов субсидий, - соглашения с министерствами будут подписаны в январе. Самое важное, подчеркнул Андрей Турчак, главный финансовый документ области сохранил социальную направленность. Только на поддержку «региональных» льготников будет потрачено свыше двух миллиардов четырёхсот миллионов рублей.
АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это ветеранские, дополнительные выплаты по этому закону для детей войны. Это региональный материнский капитал, выплаты усыновителям, на третьего ребенка, выплаты опекунам. Когда-то мы с вами начинали с 28 миллионов на квартиры для детей-сирот, сейчас заложено более 100 и так далее. Как еще можно оценить эффективность социальной системы?
Иван Павлов
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