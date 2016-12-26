Александр Козловский: «Федеральных дотаций в Псковскую область должно поступать больше»

Федеральных дотаций в Псковскую область должно поступать больше. Для этого региону нужно активно участвовать в государственных программах. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы Александр Козловский на встрече с активом Новосокольнического района.
Депутат сообщил, что с января, например, начинает действовать программа, по которой будут выделяться федеральные деньги на строительство и ремонт районных домов культуры. Этот вопрос часто поднимали жители области во время предвыборной компании.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
Наша задача на сегодняшний день обозначить перечень этих домов культуры, чтобы Псковская область вошла полноправно в реализацию вот этой программы. Точно также, это строительство спортивных площадок, спортивных комплексов на селе.
Депутат сообщил, что в феврале будущего года он планирует организовать в области выездное заседание думского комитета по спорту и туризму. Кроме того, Александр Козловский отметил, что многие программы появляются благодаря наказам избирателей. Речь идёт о возобновлении проекта «Чистая вода», о газификации и ремонте сельских дорог.
АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
Федеральные трассы они отремонтированы, в хорошем состоянии, наверное, все это отмечают, кто передвигается. Но у нас очень много региональных дорог, у нас много дорог на селе, которые, конечно нам ещё предстоит ремонтировать. И здесь тоже необходимо запускать специальные программы.
Лариса Чурикова
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