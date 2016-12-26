Сто пятнадцать тысяч рублей собрали активисты детского фонда на традиционной благотворительной акции «Доброе сердце»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 15:36

В этом году акцию посвятили Никите Изману из Себежского района. Мальчику в полтора года удалили одну почку, с тех пор у Никиты строгая диета: мясо - только двадцать граммов в день, никакого шоколада, из фруктов - только яблоки. Физические нагрузки противопоказаны.

Но даже, если соблюдать все рекомендации, единственная почка может не выдержать. Семья уже получила квоту на пересадку. Донором будет один из родителей мальчика. Но, чтобы почка прижилась и работала как можно дольше, необходимы дорогостоящие лекарства.

ЕКАТЕРИНА ТРАНЕВА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА :

Уже на протяжении четырех лет мы собираем средства именно на решение беды какого-то конкретного ребенка. Благодаря отзывчивости псковичей всего за один день собираем порядка ста тысяч рублей. Конечно это существенная поддержка, чтобы облегчить жизнь Никиты и приблизить его еще на один шаг к операции и хорошему приживлению новой почки.

Дина Перевозчикова