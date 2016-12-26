В псковских храмах прошли панихиды по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 15:38

Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем. В Пскове, как и по всей стране, приспущены государственные флаги, а в храмах города прошли панихиды. В воинском храме Александра Невского божественную литургию отслужил иерей Александр.

Он вознёс поимённую молитву о каждом погибшем над Чёрным морем.

АЛЕКСАНДР ЦЫГАНОВ, КЛИРИК ХРАМА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:

Мы молимся сегодня о воинах и всех погибших трагически в Черном море, мы скорбим и чувствуем боль утраты, как если бы ушли наши близкие и родные люди, мы молимся Богу, чтобы Господь простил им грехи вольные и невольные и даровал Царствие небесное.

Екатерина Давыдова