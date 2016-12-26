Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 11:13

Вступили в силу документы, охраняющие архитектурные памятники Пскова. Так признана средовой послевоенная застройка Октябрьского проспекта. Какие меры предприняты для сохранения дома Батова, Солодежни и других уникальных объектов?

Псков- город-хранитель истории, несколько лет назад получивший официальный статус исторического поселения. Охране подлежат памятники, улицы, участки городского ландшафта и дома, которые создают неповторимый облик города. В конце уходящего научно-производственный Центр по охране и использованию памятников подготовил своеобразный подарок - документы, охраняющие самые важные элементы города. Им будет соответствовать генеральный план Пскова, а так же хозяйственная и строительная деятельность, которую теперь нужно согласовывать с комитетом по охране памятников.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Эстафету по сохранению исторического поселения мы передаем муниципальным властям. и именно к их компетенции будет относиться разработка своеобразной типологической застройки для территории исторического поселения. На разных улицах и участках эта типология будет разная.

Многострадальные Солодежня и дом Печенко, в состоянии которого произошли необратимые изменения еще три года назад, а так же памятники Романовой горки Дом предводителя дворянства, Палаты Сутоцкого, дом Марины Мнишек (почти все это - уникальная гражданская архитектура 17 века), государством отдаются в аренду за один рубль. И это не фигура речи. Одно условие: за семь лет привести здание в порядок и начать его использование. К слову, арендатор памятников на Романовой горке ЗАО «Дом приемов» не занимался зданиями почти два десятка лет.

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:

Мы поставили этот вопрос на уровне Министерства культуры на съезде охраны памятников, отметив, что в таких ситуациях, когда нерадивым пользователям удается выскользнуть за счет того, что они расторгли договор, это нонсенс. Эту проблему нужно решать. Мы ее обозначили. Это решение на уровне законодательства.

Новость хорошая - противоаварийные работы на доме Батова, памятник семнадцатого - двадцатого веков федерального значения, проведены. Утвержден проект консервации. Будущим арендатором или даже собственникам предлагаются льготные условия. Информация по каждому памятнику на сайтах. В том числе, и министерства культуры в специальном разделе «Памятники предлагаемые для включения в современный социокультурный оборот».

Марина Михайлова, Владимир Шагапов