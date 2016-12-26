Большая часть пассажиров разбившегося самолета - участники ансамбля песни и пляски имени Александрова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 12:56

Большая часть пассажиров - участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, в их числе - руководитель коллектива Валерий Халилов. На борту находилась и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Известная как доктор Лиза, она активно помогала жертвам военных конфликтов. Девять человек из девяносто трёх - наши коллеги, журналисты. Это сотрудники телеканала "Звезда" - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Представители Первого канала - корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. И сотрудники НТВ - корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. ГТРК "Псков" выражает соболезнование родственникам и друзьям всех погибших в авиакатастрофе.

Надежда Прыгина