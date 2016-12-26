Благотворительная «Лотерея добра» прошла в Пскове

Благотворительную «Лотерею добра» провёл в областном центре фонд "Добрый город". Посетители гипермаркета на улице Коммунальной могли приобрести билеты и выиграть небольшие сувениры.
Собранные средства пойдут на помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. За четыре часа псковичи пожертвовали больше восемнадцати тысяч рублей. Акцию "С Добрым годом" "Добрый город" проводит уже несколько лет подряд и каждый раз в ней участвует всё больше людей.
КАМИЛА ШАКИРОВА:
Я отношусь к этим акциям очень трепетно. Это помощь детям. Это хорошо, когда люди могут даже за эти сто рублей помочь спасти чью-то жизнь. И я никогда не прохожу мимо таких акций и помогаю чем могу.
АНДРЕЙ СЕМЁНОВ, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ДОБРЫЙ ГОРОД":
Благотворительность может быть, скажем так, совершенно различной. То есть это участвовать во всевозможных лотереях, можно ходить на концерты, участвовать в наших каких-то массовых акциях, в том числе мастер-классах и так далее.
Виктория Писукова
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