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Благотворительная «Лотерея добра» прошла в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.12.2016 11:11

Благотворительная «Лотерея добра» прошла в ПсковеБлаготворительную «Лотерею добра» провёл в областном центре фонд "Добрый город". Посетители гипермаркета на улице Коммунальной могли приобрести билеты и выиграть небольшие сувениры.

Собранные средства пойдут на помощь детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. За четыре часа псковичи пожертвовали больше восемнадцати тысяч рублей. Акцию "С Добрым годом" "Добрый город" проводит уже несколько лет подряд и каждый раз в ней участвует всё больше людей.

КАМИЛА ШАКИРОВА:
Я отношусь к этим акциям очень трепетно. Это помощь детям. Это хорошо, когда люди могут даже за эти сто рублей помочь спасти чью-то жизнь. И я никогда не прохожу мимо таких акций и помогаю чем могу.

АНДРЕЙ СЕМЁНОВ, ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ДОБРЫЙ ГОРОД":
Благотворительность может быть, скажем так, совершенно различной. То есть это участвовать во всевозможных лотереях, можно ходить на концерты, участвовать в наших каких-то массовых акциях, в том числе мастер-классах и так далее.

Виктория Писукова


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