В Пскове завершился «Новогодний кубок» - международный юношеский турнир по хоккею

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 11:08

В турнире принимали участие спортсмены в возрасте одиннадцати-двенадцати лет из Пскова, Санкт-Петербурга, Кузнецка и Эстонии. По итогам соревнований определились не только с командой-победителем, но и лучшим вратарем, защитником и нападающим.

Для ребят турнир стал своеобразным промежуточным экзаменом, чтобы в Новом году сделать работу над ошибками перед другими серьёзными соревнованиями.

ДМИТРИЙ ВИОЛЕНТИЙ, ТРЕНЕР ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ "ТОРНАДО":

Все зависит от ребят. Они у нас много чего уже умеют. Обучили их очень неплохо. Как они все это смогут применить в игре - мы будем смотреть, исходя из этого будем строить нашу дальнейшую тренировочную систему.

Дина Перевозчикова