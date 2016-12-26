В Пскове завершился «Новогодний кубок» - международный юношеский турнир по хоккею

В турнире принимали участие спортсмены в возрасте одиннадцати-двенадцати лет из Пскова, Санкт-Петербурга, Кузнецка и Эстонии. По итогам соревнований определились не только с командой-победителем, но и лучшим вратарем, защитником и нападающим.
Для ребят турнир стал своеобразным промежуточным экзаменом, чтобы в Новом году сделать работу над ошибками перед другими серьёзными соревнованиями.
ДМИТРИЙ ВИОЛЕНТИЙ, ТРЕНЕР ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ "ТОРНАДО":
Все зависит от ребят. Они у нас много чего уже умеют. Обучили их очень неплохо. Как они все это смогут применить в игре - мы будем смотреть, исходя из этого будем строить нашу дальнейшую тренировочную систему.
Дина Перевозчикова
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