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Полиция проводит проверку по факту отмены новогоднего представления в Ледовом дворце

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Категория: Вести-Псков
Создано 26.12.2016 11:10

Полиция проводит проверку по факту отмены новогоднего представления в Ледовом дворцеПолиция проводит проверку по факту отмены новогоднего представления в Ледовом дворце. В минувшие выходные там должны были состояться четыре выступления в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Однако администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

От рук недобросовестных организаторов пострадали более двух тысяч человек, купивших билеты, Ледовый дворец, которому не заплатили за аренду и актёры, не получившие гонорар. Всего мошенники увезли около миллиона рублей. Сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших покупателей билетов.

ТАТЬЯНА ТАРАСОВА:
Мы сюда пришли на представление, а тут уже такая толпа людей возмущенных, поэтому уже поняли, что его не будет. Дети расстроились очень сильно, потому что они этого ждали. Приехали гости к нам из области даже, тоже не получили удовольствие.

 


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