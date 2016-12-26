Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 11:10

Полиция проводит проверку по факту отмены новогоднего представления в Ледовом дворце. В минувшие выходные там должны были состояться четыре выступления в рамках тура «Дед Мороз. Начало». Однако администратор шоу без объяснения причин снял кассу и уехал.

От рук недобросовестных организаторов пострадали более двух тысяч человек, купивших билеты, Ледовый дворец, которому не заплатили за аренду и актёры, не получившие гонорар. Всего мошенники увезли около миллиона рублей. Сейчас полицейские принимают заявления от пострадавших покупателей билетов.