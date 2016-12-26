Подробности Категория: Вести-Псков Создано 26.12.2016 12:13

Сегодня в России день траура по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем. В воскресенье утром спустя несколько минут после взлёта в Сочи разбился самолёт Ту-154. На его борту находились военнослужащие, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова. Все они направлялись на авиабазу в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с новогодними праздниками и доставить гуманитарный груз.

Всего на борту было девяносто два человека. По факту крушения возбуждено уголовное дело, его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России. Рассматриваются несколько версий, основная - техническая неисправность самолёта. Не исключаются проблемы с топливом и попадание птицы в двигатель. Что касается человеческого фактора, то по данным Минобороны экипаж состоял из опытных лётчиков. Сейчас на месте крушения продолжается поисково-спасательная операция.

Надежда Прыгина