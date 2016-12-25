Сегодня утром самолет Минобороны упал в Черное море

Самолет пропал с экранов радара в 05:27, всего через несколько минут после взлета. Ту-154 направлялся в Сирию. Его обломки были найдены в полутора километрах от черноморского побережья на глубине около 70 метров.
На борту лайнера находились 84 пассажира и 8 членов экипажа, сообщает ТАСС. Это военнослужащие, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей СМИ. Также тем же рейсом летела доктор Лиза. На борт спасательного судна уже подняты пять тел погибших.
Управление поисково-спасательной операцией осуществляется из Национального центра управления обороной под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В поисково-спасательной операции задействованы четыре корабля, четыре вертолета, один самолет и беспилотные летательные аппараты, передает "Россия 24".
Дополнительно в район катастрофы направлены шесть кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. Еще 50 водолазов в ближайший час будут доставлены в район авиакатастрофы с других флотов.
Вести.ру
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