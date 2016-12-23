Матч, посвящённый 70-летию отечественного хоккея, прошел в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 17:57

Ветераны псковского хоккея встретились в Ледовом дворце. Матч был посвящён 70- летию отечественного хоккея. На лёд вышли спортсмены - любители из Пскова и области. Как отметили сами хоккеисты, матч прошёл в тёплой дружеской обстановке, и завершился со счётом пять один в пользу команды Пскова.

Все спортсмены были награждены юбилейными медалями и грамотами. Напомним, что первый матч первого чемпионата СССР состоялся двадцать второго декабря сорок шестого года, эту дату принято считать отправной точкой в истории отечественного хоккея.

Татьяна Борисова