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Больше шестидесяти псковских школьников принимают участие в специальном проекте «Большое будущее»

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.12.2016 18:00

Больше шестидесяти псковских школьников принимают участие в специальном проекте «Большое будущее»Презентация проекта «Большое будущее» состоялась в псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Здесь ребята встретились с идейным вдохновителем этого проекта - известным дизайнером из Санкт-Петербурга Алиной Герман.

По её словам сегодняшняя молодёжь очень интересуется модой и проявляет интерес к шитью и моделированию одежды. Сама дизайнер будет проводить мастер - классы и рассказывать о новейших технологиях в отрасли. Главная задача проекта - профориентация школьников и повышение качества подготовки специалистов для швейного производства.

Татьяна Борисова


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