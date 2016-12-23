Больше шестидесяти псковских школьников принимают участие в специальном проекте «Большое будущее»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 18:00

Презентация проекта «Большое будущее» состоялась в псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Здесь ребята встретились с идейным вдохновителем этого проекта - известным дизайнером из Санкт-Петербурга Алиной Герман.

По её словам сегодняшняя молодёжь очень интересуется модой и проявляет интерес к шитью и моделированию одежды. Сама дизайнер будет проводить мастер - классы и рассказывать о новейших технологиях в отрасли. Главная задача проекта - профориентация школьников и повышение качества подготовки специалистов для швейного производства.

Татьяна Борисова