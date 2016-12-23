Ремонтные работы на Ольгинском мосту завершатся тридцатого декабря

С сегодняшнего дня частично ограничено движение транспорта на отдельных участках Ольгинского моста. Здесь проводят ямочный ремонт дорожного покрытия. Из-за этого затруднено движение в сторону центра города. Для машин доступна лишь одна полоса.
Поэтому автовладельцев просят учитывать данные обстоятельства и заранее выбирать альтернативные пути следования. Добавлю, ремонтные работы завершатся тридцатого декабря.
Татьяна Борисова
|
Декабрь 2016
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1