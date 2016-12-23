Ремонтные работы на Ольгинском мосту завершатся тридцатого декабря

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 18:00

С сегодняшнего дня частично ограничено движение транспорта на отдельных участках Ольгинского моста. Здесь проводят ямочный ремонт дорожного покрытия. Из-за этого затруднено движение в сторону центра города. Для машин доступна лишь одна полоса.

Поэтому автовладельцев просят учитывать данные обстоятельства и заранее выбирать альтернативные пути следования. Добавлю, ремонтные работы завершатся тридцатого декабря.

Татьяна Борисова