Союз биатлонистов России отказался от проведения чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 18:03

Это юношеское первенство мира стало бы первым в России за последние шестнадцать лет. К этому дебюту область начала готовиться еще в четырнадцатом году. Базу модернизировали: построили второй подземный переход, чтобы тренеры и спортсмены проходили в зону старта, скорректировали штрафной круг, построили оружейную комнату и пресс-центр.

В Юности появились три современные пушки, которые выстреливают снег даже в нулевую температуру и новые электронные установки для стрельбы. Технические инспекторы IBU были в Острове с рабочим визитом этим летом. По итогам осмотра высказали ряд рекомендаций, но в целом проведенными работами остались довольны. Прошло полгода, и России объявили бойкот. Международный Олимпийский комитет не рекомендует проводить на территории нашей страны крупные соревнования и предлагает искать альтернативу. Под угрозой, помимо чемпионата мира среди молодежи по биатлону в Острове и этапа кубка Мира в Тюмени, оказались десяток других крупнейших соревнований.

КОНСТАНТИН БОЙЦОВ, ПРЕСС-АТАШЕ СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ:

Уважая выводы комиссии IBU, которые были сделаны, мы приняли решение дать им право решить, где будут проведен чемпионат мира, который должен быть проходить в Острове и Тюмени.

Напомним, Псковская область уже доказала, что может провести международные соревнования на высоком уровне. Три года назад на спортивной базе "Юность" состоялся кубок IBU. Остров тогда принимал у себя неоднократных чемпионов мира и призёров различных соревнований из ведущих биатлонных держав: Германии, Австрии, Норвегии и Франции.

АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН, БИАТЛОНИСТ:

Я, как патриот нашей области, как патриот страны, очень расстроен и не согласен с решением СБР. Я бы на их месте все равно отстоял бы конечно право, но честно их понять можно. Они не хотят усугубить. Просто был под вопросом весь биатлон, всей нашей страны.

ЕЛЕНА ВАЙГИНА, ТРЕНЕР ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И БИАТЛОНУ СПОРТИВНОЙ БАЗЫ "ЮНОСТЬ":

Очень неприятно конечно вся эта шумиха вокруг биатлона. Хотя официально СБР отказалась, но непринято решение, где он будет проводиться. Все-таки есть какая-то надежда, что если никто не примет, вдруг они вернутся и все-таки решат проводить у нас.

«Союз биатлонистов России принял непростое, но взвешенное решение - так прокомментировал ситуацию губернатор Андрей Турчак. И добавил, что регион после того, как улягутся политические скандалы вокруг российского спорта, будет готов принять любые соревнования по биатлону на самом высоком уровне. Глава региона намерен обратиться в СБР с просьбой провести в Острове юниорский чемпионат России.



Дина Перевозчикова