Почти четыре часа продолжалась большая пресс- конференция Владимира Путина. Прозвучали десятки вопросов. Как всегда журналистов интересовала экономика, социальная политика и международные отношения.
Псковичам задать свой вопрос не удалось. Нашу телерадиокомпанию представляла моя коллега Виктория Писукова.
ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
За те четыре часа, что длилась пресс-конференция, Владимир Путин ответил на сорок вопросов. Первые из них традиционно связаны с развитием страны в целом, экономикой, сельским хозяйством, социальной сферы. Значительная часть вопросов была посвящена внешней политике, отношениям с США, Турцией, Украиной и сирийский вопрос. Особенно много вопросов было по регионам, Владимир Путин отметил, что всегда выступает за всестороннюю поддержку регионов. От экономики до культуры. Ряд ответов президента вызвали аплодисменты в зале, например, известие о том, что через несколько дней в Крым придет большой российский газ. Уже после пресс-конференции многие журналисты отметили, что год от года вопросы, задаваемые президенту, становятся все серьезнее и этот раз не стал исключением.
Татьяна Борисова
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