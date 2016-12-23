Почти четыре часа продолжалась большая пресс- конференция Владимира Путина. Прозвучали десятки вопросов. Как всегда журналистов интересовала экономика, социальная политика и международные отношения.

Псковичам задать свой вопрос не удалось. Нашу телерадиокомпанию представляла моя коллега Виктория Писукова.

ВИКТОРИЯ ПИСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

За те четыре часа, что длилась пресс-конференция, Владимир Путин ответил на сорок вопросов. Первые из них традиционно связаны с развитием страны в целом, экономикой, сельским хозяйством, социальной сферы. Значительная часть вопросов была посвящена внешней политике, отношениям с США, Турцией, Украиной и сирийский вопрос. Особенно много вопросов было по регионам, Владимир Путин отметил, что всегда выступает за всестороннюю поддержку регионов. От экономики до культуры. Ряд ответов президента вызвали аплодисменты в зале, например, известие о том, что через несколько дней в Крым придет большой российский газ. Уже после пресс-конференции многие журналисты отметили, что год от года вопросы, задаваемые президенту, становятся все серьезнее и этот раз не стал исключением.