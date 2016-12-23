Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 17:48

Александр Котов вновь избран на должность секретаря регионального отделения партии "Единая Россия". Такое решение было принято тайным голосованием на двадцать первой конференции псковских единороссов. Также на встрече партийцы обсудили итоги работы за отчётный период.

Тридцать три мандата в областном Собрании и два депутатских кресла в Государственной Думе. Итоги выборной кампании - один из главных показателей работы регионального отделения партии. Результат этого года, отметил Александр Котов, более, чем достойный.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

Мне кажется, что этому способствовала и более чёткая работа членов партии, и более четкая работа регионального отделения в целом. Этому способствовало и совершенствование системы предварительного голосования, с помощью которого мы тщательным образом, опираясь на мнение населения, подбирали наших кандидатов на выборы.

Несмотря на это, почивать на лаврах единороссам нельзя, отметил Андрей Турчак. Глава региона призвал партийцев в ещё большей мере чувствовать ответственность перед жителями области, вне зависимости, от того, за какую именно партию они голосовали.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Наши граждане чётко посылают нам сигнал. Они против потрясений и разборок. Они ждут от власти конструктивной и ответственной работы в сложный период экономической и международной нестабильности.

Важнейший показатель работы - и реализация партийных проектов. Одни из самых успешных - по ремонту сельских Домов культуры, строительству спортивных сооружений, благоустройству сельских поселений. Сегодня эти проекты выходят на федеральный уровень. И значит, к уже обретённому опыту добавится финансовая поддержка федерального бюджета.

ВИКТОР ОСТРЕНКО, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА РО ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

Буквально недавно, на прошлой неделе, у нас состоялся ряд очень важных обсуждений в рамках бюджетных слушаний в Государственной Думе РФ. По инициативе партии "Единая Россия" были внесены предложения и новации в бюджет 17 года, связанные с новыми партийными проектами.

Кроме подведения итогов, на очередной конференции провели тайное голосование - партийцы выбирали лидера регионального отделения и политсовет. На должность секретаря в очередной раз избрали Александра Котова, в состав политсовета вошли тридцать семь единороссов.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев