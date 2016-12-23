Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 15:09

Псковские таможенники нашли в тайнике автомашины одиннадцать тысяч пачек сигарет. Находка обнаружилась при досмотре машины «Рено» на пункте пропуска Лудонка. В специально оборудованной полости под пассажирскими сидениями гражданин Латвии разместил незадекларированный товар.

Возбуждено дело об административном правонарушении, сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение. Назначена товароведческая экспертиза.

Кирилл Радион