Выставка, посвященная безопасности на дорогах, открыта в Доме детского творчества

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 23.12.2016 15:05

Специальная выставка, созданная детьми и посвященная безопасности на дорогах, открыта в Доме детского творчества в Пскове.

Здесь картонные и даже электрический светофоры, пластилиновые инспекторы ГИБДД, дорожные знаки из круп и бумажные человечки - всё в необычной форме напоминает школьникам о необходимости строго соблюдать правила движения.

Нужно носить фликеры, переходить проезжую часть только по зебре и по зеленому сигналу светофора.

АНДРЕЙ ПАНЬКОВ, УЧЕНИК 5-В КЛАССА ШКОЛЫ №2:

Обязательно по пешеходному переходу. Лучше в тех местах, где есть светофор. Если нет светофора - нужно смотреть сначала налево, потом направо.

Всего в специальном конкурсе Госавтоинспекции "Дорога безопасности" - принимают участие воспитанники тридцати школ и детских садов областного центра. Лучшие работы поборются за победу на областном этапе. Для поделок, отмечают полицейские, ребята не пожалели даже любимые игрушки - они тоже пошли в дело. Главная цель акции - в преддверии зимних каникул и праздников ещё раз обратить внимание самых маленьких участников дорожного движения на важность соблюдения правил.

Виктория Парфенова