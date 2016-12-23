Сегодня в Москве состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства по традиции будет отвечать на вопросы федеральных, региональных и зарубежных журналистов. В столицу отправилась и наш корреспондент Виктория Писукова. Сегодня в нашем выпуске в 17.20 она поделится своими впечатлениями о пресс-конференции со зрителями программы «Вести-Псков». Добавим, из-за трансляции остальные наши выпуски сегодня не выйдут в эфир.
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