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В клубе сверхлёгкой авиации «Небо» для детей устроили настоящий мини-авиасалон

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Категория: Вести-Псков
Создано 23.12.2016 17:41

В клубе сверхлёгкой авиации «Небо» для детей устроили настоящий мини-авиасалонУчастники спортивного клуба сверхлёгкой авиации «Небо» на аэродроме «Серёдка» провели ознакомительную экскурсию для учащихся близлежащих школ. В летном ангаре для детей устроили настоящий мини-авиасалон. Детям объяснили основы аэродинамики и рассказали об особенностях каждого воздушного судна, где и в каких условиях их можно применять.

Несмотря на то, что на высотомере красуется уверенный ноль – в кабине пилота все равно зевать не стоит. Свое знакомство со штурвалом школьники начали в кабине одного из самых маленьких самолетов. Пилоты показали, как менять положение закрылок и как это повлияет на траекторию полета.

КИРИЛЛ МИХАЙЛОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
Главная особенность сверхмалой авиации – в ее безграничной мобильности и простоте. Использовать такой летательный аппарат можно в самых разных сферах. Весит такой двухместный самолет всего четыреста килограмм. Гораздо меньше, чем легковой автомобиль. В общем, чтобы выкатить такой самолет из ангара достаточно всего 1 взрослого человека.

На первую экскурсию по ангарам аэродрома «Середка» позвали учеников ближайших школ. Большинству этих ребят в небе бывать не доводилось. Тем более за штурвалом. Олег Васильев, ученик пятого класса, сидел только за рулем автомобиля, под присмотром взрослых.

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ, УЧЕНИК ВЕРХОЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
Посложнее будет самолетом управлять. Потому что надо за приборами следить. А в автомобиле там просто едешь, рулем управляешь и все.

Обнаружить с высоты лесной пожар или помочь в поисках заблудившегося грибника. Сверхмалая авиация для этого годится, как нельзя лучше. И стоимость полета на таком летательном аппарате – сравнима с поездкой на автомобиле. Руководитель аэродрома Середка Константин Лужецкий на вопрос: «Зачем вам эти экскурсии?» Отвечает не стесняясь: «Хотим «заразить» детей полетами и небом».

КОНСТАНТИН ЛУЖЕЦКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПСКОВСКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ «НЕБО»:
Пилотское удостоверение в нашей стране можно получить с шестнадцати лет. Водительское удостоверение – с восемнадцати. При этом первый самостоятельный полет, то есть еще пока нет у вас пилотского удостоверения, но вы уже допущены к самостоятельному полету - можно совершить в четырнадцать лет.

Как функционирует аэропорт? После прогулки по взлетно-посадочной полосе дети отправились на чаепитие. Где смогли увидеть на экране все экспонаты выставки, что называется, в действии.

Кирилл Михайлов, Сергей Дьяков


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